"Не має великого значення": Захід радить Києву переключити увагу з Бахмута, — CNN

Українські сили оборони мають скоротити втрати в Бахмуті і готуватися до контрнаступу на півдні з використанням нової західної техніки, вважають союзники України.

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Офіційні особи США та країн Заходу закликають Україну переключити свою увагу з боїв за Бахмут на потенційний контрнаступ на півдні з використанням нової техніки, переданої Києву західними союзниками. Про це із посиланням на представників США та України повідомляє видання CNN.

Видання зазначає, що протягом останніх шести місяців українські сили протистоять росіянам майже на 60 кілометрах території в Бахмуті Донецької області, а сильний артилерійський вогонь залишив місто практично зруйнованим. За словами представника західної розвідки, які наводять журналісти, бої за Бахмут є "жорстокими та виснажливими". У публікації йдеться, що кожна зі сторін щодня обмінюється від 100 до 400 метрів землі на тлі кількох тисяч артилерійських пострілів на добу.

"(Бахмут) менш привабливий у військовому плані, з погляду якоїсь інфраструктури, ніж міг би бути, якби він не був настільки зруйнований", — повідомив представник розвідки.

Тим часом представники американської та західної влади кажуть, що перед "жорстокою весною бойових дій" є можливість для українських військ спланувати контрнаступ на півдні країни. Це союзники і пропонують зробити Києву разом із скороченням втрат у Бахмуті, який, на їхню думку, "не має великого стратегічного значення". При цьому партнери наголосили, що при майбутньому контрнаступі на півдні потрібно буде використати "інший стиль ведення бойових дій", який би використав переваги нової техніки, поставленої Заходом.

За даними видання, таке повідомлення передали українській владі високопосадовці адміністрації президента США Джо Байдена під час візиту до Києва минулого тижня.

Нагадаємо, за словами директора Національної розвідки США Айріл Гейнс, на даний момент українські війська не зайшли в глухий кут у війні проти РФ, а російські сили стикаються зі значними викликами під час бойових дій.

23 січня ДПСУ повідомила, що українським прикордонникам вдалося взяти під контроль одну з позицій російських військ у Бахмуті.

Тим часом у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 23 січня йдеться, що ЗС РФ, ймовірно, протягом останніх кількох діб провели невдалий наступ у Запорізькій області.