"Влаштували марафон вогню": прикордонники захопили одну з позицій ЗС РФ під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники атакували ворожі сили з міномету, змусивши ЗС РФ залишити свою позицію.

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У районі Бахмута підрозділ Державної прикордонної служби України захопив одну з позицій військ РФ. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у фейсбуці.

Прикордонні підрозділи у кооперації з мінометниками завдали вогневого ураження ворогові. Завдяки роботі мінометників бійці змогли захопити ворожу позицію, яку кинули через інтенсивні удари мін. Українські прикордонники зачистили місцевість, а згодом закріпилися на позиції.

У відео показали, як встановили міномет, а потім наводилися по ворожих позиціях за допомогою планшета зі спеціалізованим програмним забезпеченням.

Ворожі втрати зараз уточнюються.

Додамо у зведенні Генштабу за 23 січня зазначається, що Сили оборони відбили атаки ЗС РФ поблизу Бахмута й інших населених пунктів. На Бахмутському напрямку російські війська уразили 21 населений пункт.

Нагадаємо, 22 січня аналітики SIW заявили, що ЗСУ утримуватимуть Бахмут, щоб перешкоджати Росії продовжувати наступ на інших ділянках фронту.

19 січня Євген Пригожин повідомив про захоплення Кліщіївки під Бахмутом, однак у Генштабі ЗСУ це спростували.