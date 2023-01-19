Пригожин повідомив про захоплення Кліщіївки під Бахмутом: Генштаб ЗСУ це спростовує (фото)

Власник «Групи Вагнера» також визнав професіоналізм української армії та спростував інформацію росЗМІ про «втечу» ЗСУ з Бахмута.

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Загарбники з "Групи Вагнера" нібито спромоглися встановити контроль над Кліщіївкою Донецької області. Про це 19 січня заявив керівник найманців Євген Пригожин, заява якого опублікована пресслужбою підконтрольної йому компанії "Конкорд".

Повідомляється, що бійцям "Групи Вагнера" нібито вдалося захопити населений пункт Кліщіївка, що розташований біля прифронтового Бахмута.

У заяві сказано, що селище окупували лише сили найманців.

Євген Пригожин зазначив, що біля Кліщіївки ведуться запеклі бої, а Сили оборони України "чіпляються за кожен метр землі. Окремо керівник "Групи Вагнера" спростував інформацію російських пропагандистів про те, що українські військовослужбовці відступають із Бахмута і додав, що найманцям "у ЗСУ є чого повчитися".

"Всупереч різним думкам про те, що ЗСУ тікають від Бахмута, це не так. ЗСУ працюють чітко, злагоджено. Нам є чому в них повчитися. Але в будь-якому випадку підрозділи ПВК "Вагнер" метр за метром йдуть вперед. Населений пункт Бахмут буде взято", — йдеться у повідомленні Пригожина.

Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні від 19 січня повідомив, що ЗС РФ продовжують вести наступальні операції на Бахмутському напрямку. За інформацією командування, протягом минулої доби українські військовослужбовці відбили спроби наступу загарбників у районі 14 населених пунктів, зокрема біля Бахмута, Соледара та Кліщіївки. Про захоплення останнього населеного пункту додатково не повідомлялося.

Зазначимо, що днем раніше, 18 січня, у Білому домі прокоментували ситуацію на сході України, де тривають запеклі бойові дії. Так, представник Ради нацбезпеки за адміністрації президента США Джон Кірбі поставив під сумнів факт, що російським військам вдалося повністю захопити Соледар.

Військова розвідка Міноборони Великобританії у своєму звіті від 18 січня припустила, що підрозділи ЗСУ могли вийти із Соледара та спорудити нові оборонні позиції на захід від міста.