Пригожин сообщил о захвате Клещеевки под Бахмутом: Генштаб ВСУ это опровергает (фото)

Владелец «Группы Вагнера» также признал профессионализм украинской армии и опроверг информацию росСМИ о «бегстве» ВСУ из Бахмута.

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Захватчики из "Группы Вагнера" якобы смогли установить контроль над Клещеевкой Донецкой области. Об этом 19 января заявил руководитель наемников Евгений Пригожин, заявление которого было опубликовано пресс-службой подконтрольной ему компании "Конкорд".

Сообщается, что бойцам "Группы Вагнера" якобы удалось захватить населенный пункт Клещеевка, который расположен возле прифронтового Бахмута.

В заявлении сказано, что поселок был оккупирован исключительно силами наемников.

Евгений Пригожин отметил, что возле Клещеевки ведутся ожесточенные бои, а Силы обороны Украины "цепляются за каждый метр земли. Отдельно руководитель "Группы Вагнера" опроверг информацию российских пропагандистов о том, что украинские военнослужащие отступают из Бахмута и добавил, что наемникам "есть чему поучиться у ВСУ".

"Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бегут от Бахмута, это не так. ВСУ работают четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Бахмут будет взят", — говорится в сообщении Пригожина.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке от 19 января сообщил, что ВС РФ продолжают вести наступательные операции на Бахмутском направлении. По информации командования, в течение минувших суток украинские военнослужащие отбили попытки наступления захватчиков в районе 14 населенных пунктов, в том числе возле Бахмута, Соледара и Клещеевки. О захвате последнего населенного пункта дополнительно не сообщалось.

Отметим, что днем ранее, 18 января, в Белом доме прокомментировали ситуацию на востоке Украины, где продолжаются ожесточенные боевые действия. Так, представитель Совета нацбезопасности при администрации президента США Джон Кирби поставил под сомнение факт, что российским войскам удалось полностью захватить Соледар.

Военная разведка Минобороны Великобритании в своем отчете от 18 января предположила, что подразделения ВСУ могли выйти из Соледара и соорудить новые оборонительные позиции к западу от города.