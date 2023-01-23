"Устроили марафон огня": пограничники захватили одну из позиций ВС РФ под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники атаковали вражеские силы из миномета, принудив ВС РФ покинуть свою позицию.

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В районе Бахмута подразделение Государственной пограничной службы Украины захватили одну из позиций войск РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Фейсбуке.

Пограничные подразделения в кооперации с минометчиками нанесли огневое поражение врагу. Благодаря работе минометчиков, бойцы смогли захватить вражескую позицию, которую бросили из-за интенсивных ударов мин. Украинские пограничники зачистили местность, а затем закрепились на позиции.

В видео показали как установили миномет, а затем наводились по вражеским позициям при помощи планшета со специализированным программным обеспечением.

Вражеские потери сейчас уточняются.

Добавим в сводке Генштаба за 23 января указывается, что Силы обороны отбили атаки ВС РФ в районе Бахмута и других населенных пунктов. На Бахмутском направлении российские войска поразили 21 населенный пункт.

Напомним, 22 января аналитики SIW заявили, что ВСУ удерживать Бахмут, чтобы препятствовать России продолжать наступление на других участках фронта.

19 января Евгений Пригожин сообщил о захвате Клещеевки под Бахмутом, однако в Генштабе ВСУ это опровергли.