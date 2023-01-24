"Це не глухий кут": у розвідці США розповіли, як Україні перемогти у війні

За словами директора Національної розвідки США Айріл Гейнс, для того, щоб ЗСУ просунулися вперед, Захід має продовжувати надавати військову допомогу Києву.

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Київ не зайшов у "глухий кут", а російські війська стикаються зі значними викликами в Україні. Про це повідомила директорка Національної розвідки США Айріл Гейнс, писав "Голос Америки" 23 січня з посиланням на її виступ у Давосі.

"Це не безвихідь. Насправді це гострий конфлікт, де буквально за кожні сто метрів точиться боротьба на передовий", — описала Гейнс теперішню ситуацію на фронті.

За словами директора Національної розвідки США, Україна має отримувати суттєву військову та економічну допомогу для того, щоб ЗСУ могли просунутися вперед.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час цієї дискусії назвав зброю для України "шляхом миру" і заявив, що єдиний спосіб досягти угоди — це переконати президента РФ Володимира Путіна, що Росія не здатна перемогти на полі бою.

"Надзвичайно важливо, щоб президент Путін не виграв цю війну, це буде трагедія для українців, але це дуже небезпечно для всіх нас", — заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Військова допомога Україні

20 січня на підсумковій пресконференції за результатами переговорів Контактної групи у форматі "Рамштайн-8" глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що найближчим часом Україна отримає один із найбільших пакетів військової допомоги від США вартістю $2,5 млрд.

Міністр оборони США підтвердив передачу Україні від усіх країн-союзниць:

восьми зенітно-ракетних комплексів Avenger;

ракет для систем NASAMS;

58 бронетранспортерів Bradley;

90 бронетранспортерів Stryker;

350 позашляховиків;

19 гаубиць;

тисячі артилерійських снарядів;

системи протиповітряної оборони Patriot;

вертольотів.

Глава Пентагону зазначив, що хоча домовитися про постачання Україні танків Leopard не вдалося, для ЗСУ відкриваються хороші перспективи і з тим пакетом військової техніки, надання якого не викликало розбіжностей між країнами-союзницями.

24 січня представник німецького збройового концерну Rheinmetall заявив, що вони могли б поставити 139 танків Leopard 1 і 2 типів Україні. Rheinmetall зараз має 22 танки Leopard 2A4, які можна підготувати до відправки в Україну. Складність полягає в тому, що ремонт триватиме до кінця 2023 року, а може навіть до початку 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Польща надішле Німеччині запит на танки Leopard для ЗСУ. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький допустив створення малої коаліції країн ЄС для передачі танків у разі відмови німців. Польща має понад 350 танків Leopard у дії та близько 200 — на зберіганні.

Нагадаємо, 20 січня Reuters з посиланням на заяву представника адміністрації президента США Джо Байдена писав про те, що Високопоставлені представники США радять Україні не поспішати починати великий наступ на позиції ЗС РФ, поки не буде отримано все анонсоване озброєння зі США, а військовослужбовці не пройдуть необхідну.