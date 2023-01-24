"Это не тупик": в разведке США рассказали, как Украине победить в войне

По словам директора Национальной разведки США Айрил Гейнс, для того, чтобы ВСУ продвинулись вперед, Запад должен продолжать предоставлять военную помощь Киеву.

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Киев не зашел в "глухой тупик", а российские войска сталкиваются со значительными вызовами в Украине. Об этом сообщила директор Национальной разведки США Айрил Гейнс, писал "Голос Америки" 23 января со ссылкой на ее выступление в Давосе.

"Это не безысходность. На самом деле это острый конфликт, где буквально за каждые сто метров ведется борьба на передовой", — описала Хейнс текущую ситуацию на фронте.

По словам директора Национальной разведки США, Украина должна получать существенную военную и экономическую помощь для того, чтобы ВСУ могли продвинуться вперед.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время этой дискуссии назвал оружие для Украины "путем к миру" и заявил, что единственный способ достичь соглашения — это убедить президента РФ Владимира Путина, что Россия не способна победить на поле боя.

"Чрезвычайно важно, чтобы президент Путин не выиграл эту войну, это будет трагедия для украинцев, но это очень опасно для всех нас", — заявил генсек Североатлантического альянса.

Военная помощь Украине

20 января на итоговой пресс-конференции по результатам переговоров Контактной группы в формате "Рамштайн-8" глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ближайшее время Украина получит один из самых больших пакетов военной помощи от США стоимостью $2,5 млрд.

Министр обороны США подтвердил передачу Украине от всех стран-союзниц:

восьми зенитно-ракетных комплексов Avenger;

ракет для систем NASAMS;

58 бронетранспортеров Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

350 внедорожников;

19 гаубиц;

тысячи артиллерийских снарядов;

системы противовоздушной обороны Patriot;

вертолетов.

Глава Пентагона отметил, что, хотя договориться о поставках Украине танков Leopard не удалось, для ВСУ открываются хорошие перспективы и с тем пакетом военной техники, предоставление которого не вызвало разногласий между странами-союзницами.

24 января представитель немецкого оружейного концерн Rheinmetall заявил, что они могли бы поставить 139 танков Leopard 1 и 2 типов Украине. У Rheinmetall сейчас имеется 22 танка Leopard 2A4, которые можно подготовить к отправке в Украину. Сложность состоит в том, что ремонт продлится до конца 2023-го года, а может даже до начала 2024-го года.

Ранее Фокус писал, что Польша отправит Германии запрос на танки Leopard для ВСУ. Премьер-министр Матеуш Моравецкий допустил создание малой коалиции стран ЕC для передачи танков в случае отказа немцев. Польша имеет более 350 танков Leopard в действии и около 200 — на хранении.

Напомним, 20 января Reuters со ссылкой на заявление представителя администрации президента США Джо Байдена писал о том, что Высокопоставленные представители США советуют Украине не спешить начинать крупное наступление на позиции ВС РФ пока не будет получено все анонсированное вооружение из США, а военнослужащие не пройдут необходимую подготовку.