"Не имеет большого значения": Запад советует Киеву переключить внимание с Бахмута, — CNN

Украинские силы обороны сейчас должны сократить потери в Бахмуте и готовиться к контрнаступлению на юге с использованием новой западной техники, считают союзники Украины.

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Официальные лица США и стран Запада призывают Украину переключить свое внимание с боев за Бахмут на потенциальное контрнаступление на юге с использованием новой техники, переданной Киеву западными союзниками. Об этом со ссылкой на представителей США и Украины сообщает издание CNN.

Издание отмечает, что в течение последних шести месяцев украинские силы противостоят россиянам на почти 60 километрах территории в Бахмуте Донецкой области, а сильный артиллерийский огонь оставил город практически разрушенным. По словам представителя западной разведки, которые приводят журналисты, бои за Бахмут являются "жестокими и изматывающими". В публикации говорится, что каждая из сторон ежедневно обменивается от 100 до 400 метрами земли на фоне нескольких тысяч артиллерийских выстрелов в сутки.

"(Бахмут) менее привлекателен в военном плане, с точки зрения какой-либо инфраструктуры, чем мог бы быть, если бы он не был настолько разрушен", — сообщил представитель разведки.

Тем временем представители американских и западных властей говорят, что перед "жестокой весной боевых действий" есть возможность для украинских войск спланировать контрнаступление на юге страны. Это союзники и предлагают сделать Киеву вместе с сокращением потерь в Бахмуте, который, по их мнению, "не имеет большого стратегического значения". При этом партнеры подчеркнули, что при будущем контрнаступлении на юге нужно будет использовать "другой стиль ведения боевых действий", который бы использовал преимущества новой техники, поставленной Западом.

По данным издания, такое сообщение передали украинским властям высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена во время визита в Киев на прошлой неделе.

Напомним, по словам директора Национальной разведки США Айрил Гейнс, на данный момент украинские войска не зашли в тупик в войне против РФ, а российские силы сталкиваются со значительными вызовами в ходе боевых действий.

23 января ГПСУ сообщила, что украинским пограничникам удалось взять под контроль одну из позиций российских войск в Бахмуте.

Тем временем в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 23 января говорится, что ВС РФ, вероятно, в течение последних нескольких суток провели неудачное наступление в Запорожской области.