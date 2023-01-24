Более 200 оккупантов: ВСУ уничтожили казарму российских войск в Мариуполе, — советник мэра

По словам Андрющенко, за 24 января ВСУ дважды ударили по оккупантах в захваченном городе: утром и вечером.

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Примерно в 18:00 в оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Как оказалось, ВСУ ударили по казарме российских оккупантов, в которой находилось более 200 кадыровцев или дагестанцев. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко у себя в Telegram.

"Установить количество потерь врага пока невозможно, но что они есть и немаленькие — без всякого сомнения", — написал он.

Чиновник отметил, что ранее эту казарму маркировали члены Мариупольского сопротивления оккупации.

По словам советника, российские военные перекрыли подъезды к месту взрыва. Там находится больше количество машин скорой помощи и МЧС.

Также он заявил, что это был второй прилет по захваченному городу за день. Так, утром 24 января произошел небольшой "недолет" метров на 150 в сторону Кальмиусского отдела полиции.

"Действительно шикарный день для Мариуполя. Это – только начало. Дальше будет больше", — отметил Андрющенко.

Ранее Фокус писал, что оккупанты заявили о добыче каолина и циркония возле Мариуполя. Андрющенко заявил, что россияне решили разграбить украинские ресурсы, которые до Революции Достоинства пытались добывать члены "семьи Януковича".

Также напомним, что детей из оккупированного Мариуполя заставили слушать песню "Я — русский" Shamana. РосСМИ пишут, что Shaman посетил не только Мариуполь, где детей заставили надеть форму "Юнармии", но и Луганск, где встретился с российскими военными и раздал им некие "подарки".

Еще напомним, что в Мариуполе снесли знаменитый "дом с часами". По словам мэра Мариуполя, в разрушенном историческом здании находилась мастерская известного художника Виктора Арнаутова.