"Потрібні досягнення до річниці": РФ готує великий наступ до 24 лютого, — Данілов

Росіяни розуміють, що вони не мають шансів виграти війну проти України, але все одно накопичують сили, щоб захопити Донбас.

Related video

Росія готується до нового великого наступу в Україні до 24 лютого, річниці повномасштабного вторгнення. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розкрив подробиці в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, російські війська намагаються максимально активізуватися та накопичують сили для просування вглиб України, хоча вже розуміють, що їхні шанси виграти війну дорівнюють нулю. У Києві розуміють, у яких районах можуть розвернутися бойові дії, та готуються до оборони.

"Це ж люди із "совка", і вони вважають, що до роковин повинні мати якісь досягнення", — наголосив Олексій Данілов.

Секретар РНБО додав, що насамперед ЗС РФ прагнуть повністю захопити Донецьку та Луганську області, вийшовши на їхні адміністративні кордони. Крім того, окупанти вже тиждень ведуть розвідку, досліджуючи оборонні можливості ЗСУ на Запорізькому напрямі.

Напередодні з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін готує новий наступ в Україні, щоб повернути ініціативу до своїх рук. Він може посилити атаки в лютому та березні, а найближчої весни оголосити нову хвилю мобілізації. Так лідер країни-агресора спробує натиснути на Україну та її союзників, підштовхуючи до переговорів.

Аналітики ISW припустили, що ЗС РФ планує велику бойову операцію в Луганській або Донецькій області. Крім того, росіяни завдають ударів у Запорізькій області з метою розосередити сили ЗСУ.

Водночас розвідка Великобританії заявила, що Росія бреше про успішний наступ на Оріхів і Вугледар. За даними британських військових, росіяни завдають локальних ударів по позиціях ЗСУ, але поки не зуміли досягти значних успіхів на цих напрямках.