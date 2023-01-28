Наступ чи оборона: аналітики ISW припустили, де окупанти готують велику операцію

За словами експертів, Росія вже передислокує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області.

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Глава Кремля Володимир Путін готує нову велику операцію, метою якої є перехоплення ініціативи України на фронті. Передбачається, що йдеться про великий наступ або на Луганщині, або на Донеччині. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У новому звіті йдеться про те, що російські сили почали наступ у Запорізькій області, щоб розосередити українські війська. Таким чином, окупанти намагаються створити більш сприятливі умови наступу в Луганській області.

Також, як пишуть аналітики, є припущення, що розтиражований в інформаційному просторі можливий новий наступ на Київ – це інформаційна операція. Насправді ж бойові дії РФ планує розгорнути у Харківській чи Луганській області.

"Вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція для зупинення українського контрнаступу", — йдеться у звіті.

Повідомляється, що Росія вже передислокує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області.

Аналітики заявили, що, швидше за все, нового наступу на північ України не буде. Так, жодних передумов до цього немає, не формуються ударні групи у Білорусі. Військову інфраструктуру РБ росіяни використовують на навчання своїх мобілізованих.

Ще нагадаємо, що до Києва прибув генеральний інспектор Пентагону. За словами міністра оборони України, американська делегація переконалася в тому, що військова допомога, що надається Вашингтоном, використовується за призначенням.

Також повідомлялося, що журналісти повідомили, що Великобританія може передати Україні свої винищувачі, але за однієї умови. Йдеться про витіснення російських військ на якісь "рубежі".

Також Фокус писав, що Росія робить все, щоб мати хоч якийсь успіх до того, як Україна отримає танки. За словами журналістів, місто щодня зазнає артилерійських обстрілів, а атаки бойовиків ПВК Вагнера тривають одна за одною.