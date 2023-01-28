Росія робить все, щоб мати хоч якийсь успіх до того, як Україна отримає танки, — ЗМІ

За словами журналістів, місто Бахмут щодня зазнає артилерійських обстрілів, а атаки бойовиків ПВК Вагнера тривають одна за одною.

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Останнім часом російські війська посилили свій наступ у Бахмуті. Таким чином, РФ хоче досягти найбільшого успіху до того, як Україна отримає західну бронетехніку. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання пише, що Бахмут набув символічного значення. Москва направила тисячі бойовиків ПВК Вагнера до Донецької області. Однак Україна не має наміру здавати Бахмут. Росія прагне прорватися на цьому напрямі до прибуття в Україну танків, обіцяних західними союзниками, оскільки вони допоможуть ЗСУ прорвати позиції російської оборони та деокупувати території.

Українські солдати розповіли журналістам, що бої у Бахмуті йдуть тяжкі.

"Ми можемо утримати місто, але нам потрібна допомога", — процитували журналісти одного з українських солдатів.

За словами лейтенанта, який говорив із виданням, російські окупанти атакують "хвиля за хвилею". Українські війська пручаються. Вони зможуть робити це до того часу, поки лінії постачання залишаться недоторканими.

У матеріалі сказано, що російські війська намагаються оточити Бахмут із кількох напрямків. Також місто щодня зазнає артилерійських обстрілів. Центр його вже перетворився на руїни, а у дитячій лікарні лікують поранених українських військових.

Раніше Фокус писав, що український дипломат заявив, що Західні союзники обіцяють передати Україні понад 300 танків. Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив про серйозну підготовку ЗСУ до можливого настання росіян. Терміни поставок залежать від типу танків та країни їхнього виробництва.

Ще нагадаємо, що до Києва прибув генеральний інспектор Пентагону. За словами міністра оборони України, американська делегація переконалася в тому, що військова допомога, що надається Вашингтоном, використовується за призначенням.

Також повідомлялося, що журналісти повідомили, що Великобританія може передати Україні свої винищувачі, але за однієї умови. Йдеться про витіснення російських військ на деякі "рубежі".