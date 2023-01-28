Россия делает все, чтобы заиметь хоть какой-то успех до того, как Украина получит танки, — СМИ

По словам журналистов, город каждый день подвергается артиллерийским обстрелам, а атаки боевиков ЧВК Вагнера продолжаются одна за одной.

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В последнее время российские войска усилили свое наступление в Бахмуте. Таким образом РФ хочет достигнуть наибольшего успеха до того, как Украина получит западную бронетехнику. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Бахмут приобрел символическое значение. Москва направила тысячи боевиков ЧВК Вагнера в Донецкую область. Однако Украина не собирается сдавать Бахмут. Россия стремится прорваться на этом направлении до прибытия в Украину танков, обещанных западными союзниками, поскольку они помогут ВСУ прорвать позиции российской обороны и деоккупировать территории.

Украинские солдаты рассказали журналистам, что бои в Бахмуте идут тяжелые.

"Мы можем удержать город, но нам нужна помощь", — процитировали журналисты одного из украинских солдат.

По словам лейтенанта, который говорил с изданием, российские оккупанты атакуют "волна за волной". Украинские войска сопротивляются. У них будет получаться делать это до тех пор, пока линии снабжения останутся нетронутыми.

В материале сказано, что российские войска пытаются окружить Бахмут с нескольких направлений. Также город каждый день подвергается артиллерийским обстрелам. Центр его уже превратился в руины, а в детской больнице лечат раненых украинских военных.

Ранее Фокус писал, что украинский дипломат заявил, что Западные союзники обещают передать Украине более 300 танков. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил о серьезной подготовке ВСУ к возможному наступлению россиян. Сроки поставок зависят от типа танков и страны их производства.

Еще напомним, что в Киев прибыл генеральный инспектор Пентагона. По словам министра обороны Украины, американская делегация убедилась в том, что предоставляемая Вашингтоном военная помощь используется по назначению.

Также сообщалось, что журналисты сообщили, что Великобритания может передать Украине свои истребители, но при одном условии. Речь идет о вытеснении российских войск на некие "рубежи".