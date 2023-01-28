Наступление или оборона: аналитики ISW предположили, где оккупанты готовят большую операцию

По словам экспертов, Россия уже передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область.

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Глава Кремля Владимир Путин готовит новую большую операцию, целью которой является перехват инициативы у Украины на фронте. Предполагается, что речь идет о большом наступлении либо в Луганской, либо в Донецкой области. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В новом отчете говорится, что российские силы начали наступление в Запорожской области, чтобы рассредоточить украинские войска. Таким образом оккупанты пытаются создать более благоприятные условия наступления в Луганской области.

Также, как пишут аналитики, есть предположения, что растиражированное в информационном пространстве возможное новое наступление на Киев – это информационная операция. На самом же деле боевые действия РФ планирует развернуть в Харьковской или Луганской области.

"Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция для остановки украинского контрнаступления", — говорится в отчете.

Сообщается, что Россия уже передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область.

Аналитики заявили, что скорее всего нового наступления на север Украины не будет. Так, никаких предпосылок к этому нет, не формируются ударные группы в Беларуси. Военную инфраструктуру РБ россияне используют для обучения своих мобилизованных.

Еще напомним, что в Киев прибыл генеральный инспектор Пентагона. По словам министра обороны Украины, американская делегация убедилась в том, что предоставляемая Вашингтоном военная помощь используется по назначению.

Также сообщалось, что журналисты сообщили, что Великобритания может передать Украине свои истребители, но при одном условии. Речь идет о вытеснении российских войск на некие "рубежи".

Также Фокус писал, что Россия делает все, чтобы заиметь хоть какой-то успех до того, как Украина получит танки. По словам журналистов, город каждый день подвергается артиллерийским обстрелам, а атаки боевиков ЧВК Вагнера продолжаются одна за одной.