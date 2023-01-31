"Найближчими місяцями": Росія готується до неминучого наступу в Україні, – ISW

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що РФ налаштована на мирні переговори з українською стороною.

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Збройні сили Російської Федерації, ймовірно, готуються до наступу в Україні протягом найближчих місяців. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 30 січня.

"Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW про те, що наступ у найближчі місяці є найімовірнішим планом дій", — йдеться у джерелі.

Аналітики згадали про заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, згідно з якою ніщо не вказує на те, що у Москві готуються до мирних переговорів із Києвом.

Столтенберг також відзначив збільшення масштабів військового виробництва на території Росії, а також забезпечення зброєю ЗС РФ такими країнами як Іран і КНДР. На думку генсека, президент РФ Володимир Путін продовжує ставити максималістські цілі щодо війни в Україні.

Згідно з прогнозом аналітиків, Збройні сили Росії працюють над створенням умов для наступу, ймовірно, в Луганській області. На підтвердження своїх слів автори звіту також наводять дані глави Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка про посилення угруповання російських військ на Донбасі.

Нагадаємо, що у звіті ISW від 28 січня йшлося про те, що метою наступальних операцій російської армії може стати повне захоплення Луганської та Донецької областей. Аналітики вважають, що ЗС РФ хочуть розосередити українські війська та створити умови для наступу на заході Луганської області.

Фокус також писав про те, що про можливий великий наступ ЗС РФ в Україні висловився секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. За його словами, російські війська намагаються накопичити сили для просування вглиб наших територій.

Ще ми повідомляли, що за заявою головнокомандувача збройних сил Литви Вальдемараса Рупшиса від 30 січня, Російська Федерація перейшла до тотальної війни з Україною, в якій ключову роль відіграють логістика та забезпечення.