Головком ЗС Литви розповів, як зірвати новий наступ Росії в Україні

Росія має достатньо ресурсів для забезпечення своєї армії на тривалу війну проти України, тому країни Заходу мають забезпечити всім необхідним українських військових.

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Росія веде проти України тотальну війну й зараз готує новий масштабний наступ. Таку думку висловив головнокомандувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис в інтерв'ю виданню Guildhall.

Він зазначив, що основним імпульсом для підтримки України з боку країн Заходу є чітка позиція Києва щодо неможливості поразки та переговорів із Росією. Військовий заявив, що Кремль перейшов до тотальної війни з Україною, у якій ключову роль відіграють логістика та забезпечення.

"Сьогодні це забезпечення багато в чому залежить від підтримки Заходу. За моїми оцінками, країни НАТО, партнери України усвідомили, що війна триватиме довго й жодної іншої опції, окрім як підтримати та забезпечити Україну немає", — сказав генерал.

Рупшис зазначив, що після початку мобілізації в Росії стало зрозуміло, що Москва готується до нового наступу в Україні, а завадити цьому можна налагодивши постачання зброї українським військовим у достатній кількості.

Генерал заявив, що Росія має ресурси для ведення тривалої війни.

"Є внутрішні ресурси і вони також отримують підтримку з деяких країн, напевно з Індії та інших держав, ймовірно, також із Китаю. Ми повинні мати на увазі, що Росія має всі умови, щоб забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами — вони можуть воювати, вони також мають достатньо авіації", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 29 січня Інститут вивчення війни (США) заявив, що російські військові зараз накопичують сили для наступальних операцій, які дозволять їм вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 28 січня у ЗСУ заявили, що ЗС РФ готується до наступу на південному напрямку фронту.