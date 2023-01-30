Главком ВС Литвы рассказал, как сорвать новое наступление России в Украине

У России достаточно ресурсов для обеспечения своей армии на длительную войну против Украины, поэтому страны Запада должны обеспечить всем необходимым украинских военных.

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Россия ведет против Украины тотальную войну и сейчас готовит новое масштабное наступление. Такое мнение выразил главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис в интервью изданию Guildhall.

Он отметил, что основным импульсом для поддержки Украины со стороны стран Запада является четкая позиция Киева о невозможности поражения и переговоров с Россией. Военный заявил, что Кремль перешел к тотальной войне с Украиной, в которой ключевую роль играют логистика и обеспечение.

"Сегодня это обеспечение во многом зависит от поддержки Запада. По моим оценкам, страны НАТО, партнеры Украины, осознали, что война будет продолжаться долго и никакой другой опции, кроме как поддержать и обеспечить Украину нет", — сказал генерал.

Рупшис отметил, что после начала мобилизации в России стало понятно, что Москва готовится к новому наступлению в Украине, а помешать этому можно наладив поставки оружия украинским военным в достаточном количестве.

Генерал заявил, что Россия располагает ресурсами для ведения длительной войны.

"Есть внутренние ресурсы и они также получают поддержку из некоторых стран, наверняка из Индии и также других государств, вероятно, также из Китая. Мы должны иметь в виду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", — резюмировал он.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 29 января Институт изучения войны (США) заявил, что российские военные сейчас копят силы для наступательных операций, которые позволят им выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 28 января в ВСУ заявили, что ВС РФ готовятся к наступлению на южном направлении фронта.