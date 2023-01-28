Готовятся к наступлению: в ВСУ рассказали о ситуации на южном направлении фронта

Представительница ОК "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что украинские военные ведут постоянную огневую работу, уничтожая склады ВС РФ и не дают им создать места дислокации.

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Вооруженные силы Украины продолжают истощать российские силы на юге Украины и удерживают позиции оккупантов под огневым контролем. Таким образом украинские войска готовятся к возможному наступлению. Об этом рассказала руководительница пресс-центра Оперативного командования "Юг" в эфире телемарафона.

По ее словам, бойцы ВСУ точными ударами уничтожают склады с боекомплектами ВС РФ.

Кроме того, военные РФ нуждаются в местах дислокации и опоры для создания плацдарма. Сейчас подразделения россиян маневрируют по всему левобережью на юге Украины и пытаются обустроить себе устойчивые позиции.

"Но постоянна наша огневая работа, наш огневой контроль, который их донимает, не дает им такой возможности", — сказала Гуменюк.

Представительница командования рассказала, что истощение россиян является частью стратегии возможного предстоящего наступления украинской армии.

"Это очень существенное влияние в рамках подготовки к контрнаступлению. Это истощение мощностей врага на моральном, логистическом и физическом плане", — добавила она.

Напомним, 27 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ готовит крупное наступление к 24 февраля. По его словам, россияне понимают, что войну не смогут выиграть, но все равно накапливают силы, чтобы захватить Донбасс.

26 января в ВСУ рассказали, что российская армия не может вести наступление в Запорожской области. Оккупанты не смогли сформировать мощную ударную группировку.