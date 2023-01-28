Готуються до наступу: в ЗСУ розповіли про ситуацію на південному напрямі фронту

Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові ведуть постійну вогневу роботу, знищуючи склади ЗС РФ і не дають їм створити місця дислокації.

Related video

Збройні сили України продовжують виснажувати російські сили на півдні України й утримують позиції окупантів під вогневим контролем. Так українські війська готуються до можливого наступу. Про це розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" в ефірі телемарафону.

За її словами, бійці ЗСУ точними ударами знищують склади з боєкомплектами ЗС РФ.

Крім того, військові РФ потребують місць дислокації та опори для створення плацдарму. Наразі підрозділи росіян маневрують по всьому лівобережжю на півдні України та намагаються облаштувати собі стійкі позиції.

"Але постійна наша вогнева робота, наш вогневий контроль, який їм дошкуляє, не дає їм такої можливості", — сказала Гуменюк.

Представниця командування розповіла, що виснаження росіян є частиною стратегії можливого майбутнього наступу української армії.

"Це дуже суттєвий вплив у межах підготовки до контрнаступу. Це виснаження потужностей ворога на моральному, логістичному та фізичному плані", — додала вона.

Нагадаємо, 27 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ готує великий наступ до 24 лютого. За його словами, росіяни розуміють, що війну не зможуть виграти, але однаково накопичують сили, щоб захопити Донбас.

26 січня в ЗСУ розповіли, що російська армія не може вести наступ у Запорізькій області. Окупанти не змогли сформувати потужне ударне угруповання.