РФ готовит масштабное наступление: аналитики ISW назвали главные цели (карта)

По мнению военных экспертов, российские военные сейчас копят силы для наступательных операций, которые позволят им выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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ВС РФ готовят сразу несколько наступательных операций, цель которых — полный захват Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Институт изучения войны (США).

По мнению аналитиков, локализованные атаки на Угледар и населенные пункты Донецкой и Запорожской областей, вероятно, преследуют цель рассредоточить украинские войска и создать условия для наступления России на западе Луганской области.

Эксперты также говорят о том, что российские войска пытаются рассредоточить украинскую группировку на линии Сватово-Кременная, чтобы дать возможность РФ отвоевать Лиман Донецкой области.

Кроме того, ВС РФ сосредоточены на захвате позиций на западе Луганской области и северо-востоке Донецкой области. Если российским военным это удастся, они очистят себе путь к выходу на административные границы регионов.

Но свои основные усилия оккупанты сейчас сосредоточили на боевых действиях в Бахмутском районе. Там они продолжают пытаться провести наступательную операцию.

[ + – ] ISW опубликовал карту, на которой изображена текущая ситуация на фронте в Украине Фото: ISW

Напомним, 28 января в ВСУ заявили, что ВС РФ готовятся к наступлению на южном направлении фронта. Представительница ОК "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что украинские военные ведут постоянную огневую работу, уничтожая склады ВС РФ и не дают им создать места дислокации.

Ранее Фокус писал, что российские войска пытаются "прощупать" украинские оборонные позиции. Недавно они заявили о старте наступления в Запорожской области. Бойцы ВСУ на местах ощущают, что в ближайшие месяцы начнется решающий этап войны.