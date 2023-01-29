РФ готує масштабний наступ: аналітики ISW назвали головну мету (карта)

На думку військових експертів, російські військові наразі накопичують сили для наступальних операцій, які дозволять їм вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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ЗС РФ готують одразу кілька наступальних операцій, які мають на меті повне захоплення Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (США).

На думку аналітиків, локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької і Запорізької областей, імовірно, мають на меті розосередити українські війська та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області.

Експерти також говорять про те, що російські війська намагаються розосередити українське угруповання на лінії Сватово-Кремінна, щоб дати можливість РФ відвоювати Лиман Донецької області.

Крім того, ЗС РФ зосереджено на захопленні позицій на заході Луганської області та північному сході Донецької області. Якщо російським військовим це вдасться, вони очистять шлях до виходу на адміністративні кордони регіонів.

Але свої основні зусилля окупанти наразі зосередили на бойових діях у Бахмутському районі. Там вони намагаються провести наступальну операцію.

[ + – ] ISW опублікував карту, на якій зображено поточну ситуацію на фронті в Україні Фото: ISW

Нагадаємо, 28 січня у ЗСУ заявили, що ЗС РФ готуються до наступу на південному напрямі фронту. Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові ведуть постійну вогневу роботу, знищуючи склади ЗС РФ та не дають їм створити місця дислокації.

Раніше Фокус писав, що російські війська намагаються "промацати" українські оборонні позиції. Нещодавно вони заявили про старт наступу у Запорізькій області. Бійці ЗСУ на місцях відчувають, що найближчими місяцями розпочнеться вирішальний етап війни.