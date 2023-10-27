В Україні тестують нові дрони ST1: автономно шукатимуть вибухівку окупантів (відео)

Комплекс складається з двох дронів, один з яких шукає вибухові пристрої, а другий відзначає їхнє місце розташування на землі та на віртуальній карті.

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В Україні в межах проєкту Brave1 тестують інноваційний безпілотний комплекс ST1 для розмінування від компанії Ailand Systems. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

ST1 — автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності й сенсорами, що дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту — потужний мікрокомп'ютер, що обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

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Як розповів порталу Dev.ua один із розробників безпілотника Дмитро, до системи входить одразу два дрони, які автоматично виконують місію з пошуку мін. Безпілотники працюють у парі: перший сканує територію і виявляє міну за допомогою металошукача, а другий ставить біля неї позначку у вигляді прапорця, а також заносить про неї дані на карту. За словами Дмитра, зараз через вторгнення Росії в Україну близько половини території нашої країни заміновано, і на розмінування піде, напевно, десять років.

ST1 пара дронів для розмінування Фото: Скриншот

Наразі розробники тестують свою систему та готові збирати кілька таких комплектів на місяць. Вартість пари безпілотників-саперів становить приблизно до $5000.

Безпілотник можна використовувати на будь-яких ландшафтах. На відміну від машин для розмінування, він дешевший, швидший і маневреніший. Як зазначає Михайло Федоров, у середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій і зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть із безпечного місця керувати дроном і шукати міни.

"Технології та інновації — ключ до нашої перемоги та післявоєнного оновлення. Приєднуйтеся до defense-tech кластеру Brave1 і перетворюйте Україну на лідера в оборонній галузі", — написав Михайло Федоров.

Як працюють дрони ST1

Раніше Фокус розповідав, що українські військові навчилися виявляти російські мінні поля за допомогою БПЛА й тепловізора. Експерти з розмінування використовували таку саму техніку в Анголі, і вона показала певні перспективи.