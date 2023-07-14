"Вишукують міни": Резніков показав відео застосування дронів із Данії (відео)

Безпілотники допоможуть використовуються для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів.

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Данія надала українським військовим дрони, які здатні виявляти міни на суші та під водою. Міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter повідомив подробиці.

Воєнне відомство Данії надало нашому війську 6 дронів. Їхнє завдання – пошук мін. Безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Використання таких дронів – найновіший підхід для обстеження територій на наявність мін", – зазначив він.

Керівник відомства сподівається, що це допоможе швидше розмінувати окуповані території. Резніков подякував Троельсу Лунду Пульсену виконувач обов'язків міністра оборони, за надану допомогу.

Допомога Україні від Данії

Наприкінці червня стало відомо, що Данія почала навчання українських пілотів на літаках F-16. Копенгаген скоротив власний план заміни старих винищувачів на більш сучасні і збирається розглянути сценарій пожертвування для ЗСУ. Перш ніж постачання бойової авіації стане реальністю для української сторони, мине не менш ніж 6-8 місяців. Саме стільки часу потрібно для того, щоб закінчити навчання на новому для українських захисників виді авіації.

Аналітики також повідомили, що на озброєнні у бійців ЗСУ з'явилися протитанкові міни з Данії. Офіційно країна анонсувала передачу мін ще у квітні 2022 року. На початку цього року відбулася їхня перша задокументована поява на фронті.

Також у квітні Данія разом із Норвегією передали Україні 8 тисяч снарядів до САУ Caesar. Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Пульсен назвав співпрацю з Норвегією у цьому питанні ефективним прикладом для інших європейських держав. Він нагадав, що українська армія потребує значної кількості боєприпасів для протидії російським військам.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Британія надасть Україні новий пакет допомоги на $65 млн. Окрім відправки снарядів і техніки, Велика Британія також збирається профінансувати створення в Україні реабілітаційного центру для військових.