На озброєнні у бійців ЗСУ з'явилися протитанкові міни з Данії, – аналітики (фото)

Офіційно Данія анонсувала передачу мін ще у квітні 2022 року, це їхня перша задокументована поява на фронті.

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У бійців ЗСУ з'явилися протитанкові міни Pansermine M/56 виробництва Данії. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Українські військові здобули міни Pansermine M/56, як заявляється, вони є практично повною копією французької Mi AC ID 51/52. Різниця між ними полягає лише в тому, що данська міна йде з безгільзовим корпусом та натискним підривником. Міна реагує на тиск, тому на вагу людини вона не повинна реагувати.

[ + – ] Pansermine M/56

Чим менше металу в міні, тим складніше її виявити. Також вона потужніша, ніж звичайна міна. Водночас аналітики зазначають, що Данія анонсувала постачання протитанкових мін ще у квітні 2022 року. За даними ЗМІ, крім протитанкових мін Україні передали БТРи М113 та мінометні снаряди.

Нагадаємо, 19 січня у Генштабі заявили, що РФ краде розробки мінного озброєння у США. 2021 року в Росії презентували протитанкову міну ПТКМ-1Р, яка є точною копією американської M93 Hornet, розробленої ще 1990 року.

9 лютого "Укроборонпром" показав 120-мм мінометні міни, які виробляються разом із країною НАТО.