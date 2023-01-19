Копіюють американське: Росія краде розробки мінного озброєння, — Генштаб

Протитанкова міна ПТКМ-1Р, яку в РФ презентували як власну новітню розробку у 2021 році, є точною копією M93 Hornet. Її створили в США ще 1990 року.

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Російська Федерація не розробляє власне озброєння, вкладаючи кошти й інтелектуальні ресурси, а краде створене інших країнах. Про це розповів представник Центру дослідження трофейного та перспективного озброєння й військової техніки Генерального штабу ЗСУ Андрій Рудик.

Як приклад Рудик навів протитанкову міну ПТКМ-1Р, яку в Росії представили як власну новітню розробку у 2021 році.

Російське видання "Известия" писало про завершення випробувань міни у 2018 році.

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"Завдяки чутливим електронним датчикам і "розумній" начинці вона здатна самостійно вистежити ворожий танк і вразити його спеціальним суббоєприпасом, що вистрілюється, з найменш захищеного боку — зверху", — розповідали тоді журналісти.

У 2020 році агентство "Інтерфакс" повідомляло, що в РФ запустили серійне виробництво ПТКМ-1Р.

Як стверджує Генштаб України, ця міна, якою так пишається російський оборонпром, є копією відомої американської міни M93 Hornet, розробленої ще 1990 року.

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Рудик також розповів, що росіяни використовують міни-пастки. Зовні вони нагадують іграшки, тому становлять особливу небезпеку для дітей.

"Російські військові вдаються до використання таких мін не тільки для ускладнення зняття протипіхотних мін, а й для мінування предметів кухонного побуту, продуктів харчування тощо" — наголошують у Генштабі.

Як правило, такі міни не вбивають, проте можуть серйозно покалічити людей, які опинилися в зоні вибуху.

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Так окупанти порушують пункти b, c, e, f, g частини 1, статті 7 Протоколу II Конвенції про конкретні види звичайної зброї 1980 року.

Нагадаємо, українські сапери навчаються розмінувати територію в Камбоджі. За даними неурядової організації Landmine Monitor за 2022 рік, Камбоджа й Україна входять до списку з дев'яти країн світу, території яких найбільше засмічені мінами.

За оцінками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна перетворилася на найбільше мінне поле у світі. Вибуховими пристроями засмічено 250 000 квадратних кілометрів, майже половина всієї території країни.