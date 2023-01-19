Копируют американское: Россия ворует разработки минного вооружения, — Генштаб

Противотанковая мина ПТКМ-1Р, которую в РФ презентовали как собственную новейшую разработку в 2021 году, является точной копией M93 Hornet. Ее создали в США еще в 1990 году.

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Российская Федерация не разрабатывает собственное вооружение, вкладывая средства и интеллектуальные ресурсы, а ворует созданное в других странах. Об этом рассказал представитель Центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ Андрей Рудык.

В качестве примера Рудык привел противотанковую мину ПТКМ-1Р, которую в России представили как собственную новейшую разработку в 2021 году.

Российское издание "Известия" писало о завершении испытаний мины в 2018 году.

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"Благодаря чувствительным электронным датчикам и "умной" начинке она способна самостоятельно выследить вражеский танк и поразить его специальным выстреливаемым суббоеприпасом с наименее защищенной стороны — сверху", — рассказывали тогда журналисты.

В 2020 году агентство "Интерфакс" сообщало, что в РФ запустили серийное производство ПТКМ-1Р.

Как утверждает Генштаб Украины, эта мина, которой так гордится российский оборонпром, является копией известной американской мины M93 Hornet, разработанной еще в 1990 году.

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Рудык также рассказал, что россияне используют мины-ловушки. Внешне они напоминают игрушки, поэтому представляют особую опасность для детей.

"Российские военные прибегают к использованию таких мин не только для усложнения снятия противопехотных мин, но и для минирования предметов кухонного быта, продуктов питания и т.п." — подчеркивают в Генштабе.

Как правило, такие мины не убивают, однако могут серьезно покалечить оказавшихся в зоне взрыва людей.

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Таким образом оккупанты нарушают пункты b, c, e, f, g части 1, статьи 7 Протокола II Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980 года.

Напомним, украинские саперы учатся разминировать территорию в Камбодже. По данным неправительственной организации Landmine Monitor за 2022 год, Камбоджа и Украина входят в список из девяти стран мира, территории которых наиболее засорены минами.

По оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина превратилась в крупнейшее минное поле в мире. Взрывными устройствами засорены 250 000 квадратных километров, едва ли не половина всей территории страны.