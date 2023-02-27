На вооружении у бойцов ВСУ появились противотанковые мины из Дании, – аналитики (фото)

Официально Дания анонсировала передачу мин еще в апреле 2022 года, это их первое задокументированное появление на фронте.

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У бойцов ВСУ появились противотанковые мины Pansermine M/56 производства Дании. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Украинские военные получили мины Pansermine M/56, как заявляется, они являются практически полной копией французской Mi AC ID 51/52. Разница между ними заключается только в том, что датская мина идет с безгильзовым корпусом и нажимным взрывателем. Мина реагирует на давление, поэтому на вес человека она не должна реагировать.

[ + – ] Pansermine M/56

Чем меньше металла в мине, тем сложнее ее будет обнаружить. Также она более мощная, чем обычная мина. Вместе с тем аналитики отмечают, что Дания анонсировала поставки противотанковых мин еще в апреле 2022 года. По данным СМИ, кроме противотанковых мин Украине передали БТРы М113, и минометные снаряды.

Напомним, 19 января в Генштабе заявили, что РФ ворует разработки минного вооружения у США. В 2021 году в России презентовали противотанковую мину ПТКМ-1Р, которая является точной копией американской M93 Hornet, разработанной еще в 1990 году.

9 февраля "Укроборонпром" показал 120-мм минометные мины, которые производятся вместе со страной НАТО.