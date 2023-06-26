Від 6 до 8 місяців: Данія почала навчання українських пілотів на F-16

Копенгаген скоротив власний план заміни старих винищувачів на більш сучасні і збирається розглянути сценарій пожертвування для ЗСУ.

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У Данії вже почалися навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16 і можливо країна надасть свої літаки для потреб ЗСУ. Про це повідомляє видання AP 26 червня.

За словами виконувача обов'язків міністра оборони Трольса Лунд Пульсена, Данія давно є повноцінним членом НАТО і цей крок спрямований на те, щоб допомогти українським військовим і підвищити кваліфікацію українських пілотів.

"Ми також розглянемо, чи варто робити конкретні пожертви Україні датських винищувачів F-16 і скільки їх має бути", — йдеться в повідомленні.

Перш ніж постачання бойової авіації стане реальністю для української сторони, мине не менше 6-8 місяців. Саме стільки часу потрібно для того, щоб закінчити навчання на новому для українських захисників виді авіації.

Крiм того, у Данії зробили заяву, що літаки F-16 будуть повністю зняті з озброєння у 2025 році, а це на цілих два роки раніше, ніж планувалося спочатку.

Після цього Копенгаген збирається перейти на більш сучасні з найпотужнішим функціоналом винищувачі F-35A, і перше замовлення становить 27 штук. Перехід розпочнеться наприкінці 2023 року і завершиться до кінця 2025. Такий хід пов'язаний з бажанням допомогти українським військовим, які борються з російською агресією на полі бою і потребують нової техніки для цього.

Нагадаємо, 21 червня президент України Володимир Зеленський назвав дату навчання українських пілотів на літаках F-16. Перші сучасні винищувачі від союзників можуть надійти в Україну за шість-сім місяців, перед цим триватимуть навчання.