Зеленський назвав дату навчання українських пілотів на літаках F-16

Перші сучасні винищувачі від союзників можуть надійти до України через шість-сім місяців, каже президент.

Related video

У серпні цього року українські пілоти почнуть навчання на літаках F-16. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Він вважає, що перші авіасудна можуть надійти до нашої держави через шість-сім місяців. Це означатиме отримання винищувачів наприкінці осені або ж початку зими.

Зеленський наголосив на необхідності надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО, але сказав, що кінцевою метою є саме участь в оборонному альянсі. Генеральний секретар НАТО цього тижня чітко дав зрозуміти, що немає жодного плану стосовно запрошення України на саміт у Литві, який відбудеться у липні.

"Столтенберг знає мою позицію". Ми неодноразово їм казали: "Не вибивайте землю з-під наших ніг", – сказав український лідер.

Зеленський також пригадав тему знищеної російськими загарбниками цивільної інфраструктури. Він сказав, що "швидкі кроки", які необхідно зробити негайно, включають пошук місць для проживання людей, відновлення зруйнованої греблі Каховської ГЕС та децентралізацію енергомережі.

"Але в широкому масштабі ми говоримо про трансформацію України", — пояснив він.

Керівник держави додав, що Україні потрібно реформувати енергетичну галузь, яка постраждала внаслідок ударів РФ. Аграрно-промисловий комплекс також потребує підтримки.

Нагадаємо, 21 червня Зеленський назвав причину повільного просування ЗСУ. Він зазначив, що близько 200 тисяч квадратних кілометрів (77 220 квадратних миль) території України було заміновано російськими загарбниками, що не дає можливості швидко звільнити українські землі. З його слів, прогрес повільніший, аніж хотілося б. За кілька тижнів після початку військового наступу України з метою відвоювання територій, окупованих Росією, не вдалося вийти у глиб оборони ворога, але все ж просування є.