Дроны Shahed летят единицами, а не "стаями": в Воздушных силах объяснили тактику ВС РФ

Раньше Украину атаковали десятки российских дронов-камикадзе, однако тактика вражеского войска изменилась. Представитель ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему захватчики запускают БПЛА меньшими группами.

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ВС РФ атакуют территорию Украины меньшим количеством ударных дронов. В чем заключается новая вражеская тактика, в эфире телемарафона 27 октября рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, цель у российских оккупантов может быть разной. Военный объяснил, что беспилотники Shahed можно считать дальнобойным оружием, ведь эти дроны-камикадзе могут далеко лететь и поражать цели.

"Он имеет GPS навигацию, по которой идет по проложенному маршруту. И он может лететь далеко, меняя постоянно маршрут, как его заложили на старте. Таким образом даже небольшое количество БПЛА, которые враг применяет, в конце концов проводят маневры Украиной и определяют, где их там лучше сбивают, а где хуже", — рассказал Игнат.

Он отметил, что полученная с помощью таких атак информация позволяет ВС РФ делать выводы о размещении украинских сил и средств ПВО. В дальнейшем враг учитывает эти данные, когда планирует снова атаковать. То есть "шахеды" выполняют "разведывательную функцию".

"Но не забываем, что даже небольшое количество БПЛА (5 или 6) — это не просто так "полетать" отправили, а конкретно на объекты для того, чтобы их уничтожить. Ну и даже небольшое количество — 11 или 15, они разлетаются по разным маршрутам и фактически никогда не летают в куче. Это позволяет врагу проводить сбор той информации, важной для него, относительно сил и средств", — добавил Игнат.

Представитель Воздушных сил напомнил, что дроны Shahed — опасное оружие, которое необходимо уничтожать, чтобы не были поражены уязвимые места.

Напомним, ночью на 27 октября южную часть Украины атаковали беспилотники Shahed. Взрывы раздавались в Николаевской и Херсонской областях.

Позже в Силах обороны юга рассказали, что враг запускал дроны двумя волнами — с интервалом в четыре часа. В Воздушных силах проинформировали, что защитникам удалось сбить пять из шести российских беспилотников.