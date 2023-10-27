Дрони Shahed летять одиницями, а не "зграями": у Повітряних силах пояснили тактику ЗС РФ

Раніше Україну атакували десятки російських дронів-камікадзе, однак тактика ворожого війська змінилась. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому загарбники запускають БПЛА меншими групами.

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ЗС РФ атакують територію України меншою кількістю ударних дронів. У чому полягає нова ворожа тактика, в ефірі телемарафону 27 жовтня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

З його слів, мета у російських окупантів може бути різною. Військовий пояснив, що безпілотники Shahed можна вважати далекобійною зброєю, адже ці дрони-камікадзе можуть далеко летіти та уражати цілі.

"Він має GPS навігацію, по якій йде по прокладеному маршруту. І він може летіти далеко, змінюючи постійно маршрут, як його заклали на старті. Таким чином навіть невелика кількість БПЛА, які ворог застосовує, зрештою проводять маневри Україною та визначають, де їх там краще збивають, а де гірше", — розповів Ігнат.

Він зазначив, що отримана за допомогою таких атак інформація дозволяє ЗС РФ робити висновки щодо розміщення українських сил та засобів ППО. Надалі ворог враховує ці дані, коли планує знову атакувати. Тобто "шахеди" виконують "розвідувальну функцію".

"Але не забуваємо, що навіть невелика кількість БПЛА (5 чи 6) — це не просто так "політати" відправили, а конкретно на об'єкти для того, щоб їх знищити. Ну і навіть невелика кількість — 11 чи 15, вони розлітаються по різних маршрутах і фактично ніколи не літають в купі. Це дозволяє ворогу проводити збір отої інформації, важливої для нього, щодо сил та засобів", — додав Ігнат.

Речник Повітряних сил нагадав, що дрони Shahed — небезпечна зброя, яку необхідно знищувати, щоб не були уражені вразливі місця.

Нагадаємо, вночі на 27 жовтня південну частину України атакували безпілотники Shahed. Вибухи лунали у Миколаївській та Херсонській областях.

Пізніше у Силах оборони півдня розповіли, що ворог запускав дрони двома хвилями — з інтервалом у чотири години. У Повітряних силах проінформували, що захисникам вдалося збити п’ять з шести російських безпілотників.