"Это очень сложно": как семьи пропавших без вести солдат ВСУ ищут родственников, — NYT

По словам журналистов, установить, были ли пропавшие без вести убиты или взяты в плен очень сложно. Статус многих до сих пор остается неясным.

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На войне в Украине без вести пропали 26 тысяч украинцев. Среди них 15 тысяч военных и 11 тысяч мирных жителей. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, некоторые семьи, с которыми они общались, более года искали новости о пропавших без вести родственниках.

Сообщается, что 16 октября в Киеве прошла демонстрация, на которой многие украинцы потребовали от правительства ответы о статусе их пропавших без вести родственников. Людмила Марченко рассказала, что ее 37-летний сын Андрей поступил на военную службу в прошлом году и провел месяц, тренируясь в Великобритании. Уже через 10 дней после возвращения в Украину его отправили на фронт. Мужчина пропал без вести во время первого боя.

"Он мой единственный сын. Это очень тяжело", — сказала женщина.

Как рассказал Петр Яценко, представитель правительственного координационного штаба по обращению с военнопленными, идет работа над предоставлением семьям информации, однако установить, были ли пропавшие без вести убиты или взяты в плен очень сложно. Статус многих до сих пор остается неясным.

По словам Яценко, Россия не хочет сотрудничать с украинской стороной в этом вопросе.

"Главная проблема в том, что Россия не предоставляет полной информации, в том числе о гражданских лицах, которых они удерживают незаконно", — рассказал он.

Издание пишет, что многие семьи цепляются за надежду, что их пропавшие сыновья и мужья все еще живы и находятся в плену у России. Они пишут письма, посещают офисы и сдают образцы ДНК. К сожалению, иногда их вводят в заблуждение российские мошенники.

По данным правозащитных организаций, около 10 000 украинцев удерживаются Россией в качестве военнопленных, однако их имена неизвестны. РФ отказывается предоставить полные данные о задержанных. Украина также этого не делает, так как это может навредить процессу обмена пленными.

Напомним, что 27 октября сообщалось, что в районе Вербового погиб командир отделения ударных БпАК. У Героя Андрея Богданова, который участвовал в наступлении украинских войск, остались родители и жена Юлия.