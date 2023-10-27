"Если 200 ракет насобирают": военный обозреватель оценил способность России атаковать Украину

Россияне, как считает военный обозреватель Александр Коваленко, накапливают ракетное вооружение с учетом отсутствия безграничного ресурса средств поражения, который у них был по состоянию на 2022-й год.

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Даже если Россия насобирает 200 ракет, ее войска неспособны выпустить одновременно такое количество в направлении украинских городов, поскольку в этом случае возникает вопрос наличия и функциональные возможности носителей ракет. Подробности рассказал в Telegram военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что определенные виды ракет длительное время не применялись. В ночь на 21 сентября российские оккупанты применили над территорией Украины 43 ракеты Х-101/555. Из этого количества 36 были сбиты. С того дня ракетное вооружение этого типа по территории Украины не применялось. Специалист отметил, что это не означает, что они закончились, ведь это оружие постоянно производится.

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Выпуск большого количества соответствующего оружия Россия не может реализовать в связи со слабым военно-промышленным комплексом. По словам Коваленко, ВПК РФ может производить ежемесячно:

примерно 60 единиц Х-101/555/55;

12-16 единиц Искандер-М;

до 40-45 единиц КРМБ "Калибр";

2-3 единицы Х-47М2 "Кинжал".

Аналитик добавил, что отсутствие ответных пусков основной ударной номенклатуры Х-101/555 и КРМБ "Калибр", лишь убеждает в том, что продолжается основательный процесс их накопления. Россияне учитывают опыт 2022 года, поскольку тогда был фактически безграничный ресурс средств поражения.

Напомним, российские войска, как заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко 24 октября, намеревались перерезать железную дорогу на северном секторе от Авдеевки в Донецкой области и захватить село Тоненькое, что позволило бы им окружить город. В первую очередь они стремились выполнить задачу для окружения населенного пункта.