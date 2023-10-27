"Якщо 200 ракет назбирають": військовий оглядач оцінив здатність Росії атакувати Україну

Росіяни, як вважає військовий оглядач Олександр Коваленко, накопичують ракетне озброєння з урахуванням відсутності безмежного ресурсу засобів ураження, який у них був станом на 2022-й рік.

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Навіть, якщо Росія назбирає 200 ракет, її війська нездатні випустити одночасно таку кількість в напрямку українських міст, оскільки у цьому разі виникає питання наявності та функціональні можливості носіїв ракет. Подробиці розповів у Telegram військовий оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначив, що певні види ракет тривалий час не застосовувалися. У ніч на 21 вересня російські окупанти застосували над територією України 43 ракети Х-101/555. З цієї кількості 36 було збито. З того дня ракетне озброєння цього типу по території України не застосовувалося. Фахівець наголосив, що це не означає, що вони закінчилися, адже ця зброя постійно виробляється.

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Випуск великої кількості відповідної зброї Росія не може реалізувати у зв'язку зі слабким військово-промисловим комплексом. Зі слів Коваленка, ВПК РФ може виробляти щомісяця:

приблизно 60 одиниць Х-101/555/55;

12-16 одиниць Іскандер-М;

до 40-45 одиниць КРМБ "Калибр";

2-3 одиниці Х-47М2 "Кинжал".

Аналітик додав, що відсутність відповідних пусків основної ударної номенклатури Х-101/555 і КРМБ "Калибр", лише переконує в тому, що триває ґрунтовний процес їхнього накопичення. Росіяни враховують досвід 2022 року, оскільки тоді був фактично безмежний ресурс засобів ураження.

Нагадаємо, російські війська, як заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко 24 жовтня, мали намір перерізати залізницю на північному секторі від Авдіївки на Донеччині та захопити село Тоненьке, що дало б їм змогу оточити місто. В першу чергу вони прагнули виконати завдання для оточення населеного пункту.