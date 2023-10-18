"Залп з шести ATACMS": з'явились кадри видовищного запуску далекобійних ракет ЗСУ (відео)

Українські захисники застосували надані США ATACMS для ураження ЗС РФ. Блогер Сергій Стерненко показав, як виглядав запуск одразу шести таких ракет.

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Вночі на 17 жовтня Сили оборони вдарили ракетами ATACMS по гелікоптерах ЗС РФ, розміщених на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. 18 жовтня український блогер Сергій Стерненко опублікував відео запуску наданих Вашингтоном ракет.

"Залп із 6 ATACMS одночасно", — написав він.

На оприлюдненому відео видно, як у небо одна за одною здіймаються ракети та згодом зникають поза хмарами.

"З цих вогників ураження починаються", — коментує голос за кадром.

Постачання ATACMS Україні: що вже відомо

17 жовтня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримала від американських партнерів далекобійні ракети ATACMS. Він виразив "особливу вдячність" США за підтримку.

Пізніше у Білому домі також підтвердили постачання ракет, однак точної кількості не повідомили. ATACMS, які передали Силам оборони, можуть завдавати удари на відстані 165 кілометрів.

Вночі на 17 жовтня ЗС РФ втратили свою техніку у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. У Силах спеціальних операцій ЗСУ заявили про успішне знищення дев’яти ворожих вертольотів, а також установки ППО та складу боєприпасів.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що захисники застосували ATACMS. Він опублікував кадри запуску щонайменше трьох ракет.

Лідер РФ Володимир Путін вже прокоментував постачання американських далекобійних ракет в Україну, назвавши його "помилкою". Він завірив росіян, що "результатів не буде" і на ситуацію на фронті це рішення "кардинально" не вплине.