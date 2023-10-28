Обстріл України: ППО збила 3 ракети "Іскандер-К", — Повітряні сили (інфографіка)

За даними Повітряних сил України, ракети "Іскандер-К", які були випущені в ніч на 28 жовтня, збили зенітні підрозділи повітряного командування "Схід".

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Українські військові у ніч на 28 жовтня збили три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К", якими росіяни атакували Дніпропетровську область. Про це повідомляють Повітряні сили (ПС) України.

За даними ПС, пуски ракет здійснювалися приблизно о 1-й годині ночі з району міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Росіяни випустили чотири ракети — три було збито над Дніпровським районом, одна ракета не досягла своєї цілі. За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, вона вибухнула у повітрі над Криворізьким районом.

Фото: ЗСУ

Збили ракети зенітні підрозділи повітряного командування "Схід".

Останні обстріли України

Вранці 28 жовтня російські окупанти завдали ударів по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Внаслідок обстрілу у Корабельному районі поранено літню жінку, є руйнування приватних будинків, сталися пожежі.

27 жовтня російські загарбники випустили по Україні 6 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131. Сили ППО збили п’ять цілей.

Також очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своїх соцмережах заявив, що ППО працювала і в Миколаївській області. За його словами, надвечір 27 жовтня у регіоні збили три керовані авіаційні ракети Х-59. Через падіння уламків ракет у двох місцях сталися загоряння сухої трави — їх оперативно ліквідували, постраждалих немає.

Важливо

Росіяни "завербували" полонених бійців ЗСУ у свої "добровольчі формування", – ISW

19 жовтня Фокус повідомляв, що десант ЗСУ розширив сіру зону на Херсонщині. Логістика армії РФ руйнується на кількох трасах, а якщо Генштаб ЗСУ поставить завдання розширити плацдарм від Антонівського мосту до залізничного, почнуться інтенсивні бої, як кажуть військові аналітики.

Нагадаємо, Фокус писав, що військовий оглядач оцінив здатність Росії атакувати Україну. Росіяни, як вважає Олександр Коваленко, накопичують ракетне озброєння з урахуванням відсутності безмежного ресурсу засобів ураження, який у них був станом на 2022 рік.