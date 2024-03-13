Лионель Месси стал амбассадором саудовского бренда одежды

Месси стал лицом саудовского бренда Sayaar. Бренд славится своей одеждой и предметами роскоши.

Related video

Давний соперник Криштиану Роналду на футбольном поле, Лионель Месси, стал лицом бренда мужской одежды из Саудовской Аравии. Об этом пишет Daily Sports.

Легендарный Лионель Месси, в настоящее время выступающий за "Интер Майами" в MLS, принял участие в рекламе в Саудовской Аравии, где Криштиану Роналду выступает в качестве главной звезды.

Днем ранее бренд Sayaar выпустил рекламу, в которой восьмикратный обладатель Золотого мяча позирует в традиционной арабской одежде бренда.

Бренд, который славится своими нарядами и предметами роскоши, выпустил ролик и рекламный плакат.

Лионель Месси в рекламном ролике

В ролике Месси позирует в длинной белоснежной рубахе, называемой в ОАЭ дишдаша, реже — гандура.

А также в головном платке, который называют гутра. Он бывает белым, или белым с красным орнаментом. Удерживающий его на голове игаль, имеющий вид толстого шнура, по преданию, восходит к веревке, которой бедуин привязывал на ночь верблюдов, а днем, свернув, хранил ее на голове.

Жители ОАЭ часто украшают игаль двумя тонкими черными шнурами для красоты. Концами гутры обычно закрывают лицо, спасаясь от песка или холода, или драпируют на игале.

Свой образ Месси дополнил расшитыми бисером сандалиями.

Напомним, вчера Криштиану Роналду вместе с "Аль-Насром" выбыл из Лиги чемпионов АФК в четвертьфинале, проиграв в серии пенальти "Аль-Айну" из ОАЭ.

При этом Лионель Месси не участвовал в недавнем матче "Интер Майами" против "Монреаля" (2:3). Без аргентинца клуб Бекхэма выиграл лишь 12,5% матчей в MLS .

Напомним, в прошлом году Лионель Месси подарил генералу Валерию Залужному именную футболку со своим автографом.