Планує жити в Маямі: тренер одеського "Чорноморця" не повернувся зі зборів у Туреччині, — ЗМІ

За даними спортивних журналістів, уродженець Луганська Ігор Касьяненко вирушив до США. Разом зі своєю сім'єю він планує там залишитися.

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Тренер із фізпідготовки одеського футбольного клубу "Чорноморець" Ігор Касьяненко не повернувся в Україну після виїзду за кордон. Про це повідомляє видання Sport.ua з посиланням на свої джерела.

Ігор Касьяненко приєднався до тренерського штабу Романа Григорчука на початку 2022 року. За даними видання, провівши два роки в Одесі, на початку січня він вирушив на тренувальний збір до Туреччини разом із командою "моряків" і не повернувся на Батьківщину.

За неофіційною інформацією, Касьяненко припинив роботу в "Чорноморці", щоб виїхати за океан.

"На відміну від інших членів одеської команди, які не нехтували виданим Міністерством молоді та спорту дозволом на виїзд за кордон під час воєнного стану в Україні, уродженець Луганська вирушив до США. У цій країні втікач має намір "кинути якір" разом зі своєю сім'єю в тепленькому Маямі. Однак поки що Ігор Касьяненко кинув тінь на одеський клуб, де протягом двох років користувався довірою колег", — пише видання.

Розслідування щодо його виїзду з України триває. У "Чорноморці" утримуються від коментарів із цього питання до завершення службової перевірки.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Фокус з'ясував, що з 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2023 року правом виїзду скористалося приблизно 9 000 спортсменів та їхніх тренерів Не повернулися в Україну з різних причин 247 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту та 49 спортсменів і 13 тренерів із неолімпійських.

Докладніше про те, як українські чоловіки під виглядом спортсменів залишають країну під час війни читайте в матеріалі Фокуса "Ухильники під прикриттям спортсменів? Як виїжджають з України на турніри та збори".