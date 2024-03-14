Планирует жить в Майами: тренер одесского "Черноморца" не вернулся со сборов в Турции, — СМИ

По данным спортивных журналистов, уроженец Луганска Игорь Касьяненко отправился в США. Вместе со своей семьей он планирует там остаться.

Related video

Тренер по физподготовке одесского футбольного клуба "Черноморец" Игорь Касьяненко не вернулся в Украину после выезда за границу. Об этом сообщает издание Sport.ua со ссылкой на свои источники.

Игорь Касьяненко присоединился к тренерскому штабу Романа Григорчука в начале 2022 года. По данным издания, проведя два года в Одессе, в начале января он отправился на тренировочный сбор в Турцию вместе с командой "моряков" и не вернулся на Родину.

По неофициальной информации, Касьяненко прекратил работу в "Черноморце", чтобы уехать за океан.

"В отличие от остальных членов одесской команды, которые не пренебрегали выданным Министерством молодежи и спорта разрешением на выезд за границу во время военного положения в Украине, уроженец Луганска отправился в США. В этой стране беглец намерен "бросить якорь" вместе со своей семьей в тепленьком Майами. Однако пока Игорь Касьяненко бросил тень на одесский клуб, где в течение двух лет пользовался доверием коллег", — пишет издание.

Расследование по его выезду из Украины продолжается. В "Черноморце" воздерживаются от комментариев по этому вопросу до завершения служебной проверки.

Напомним, в ноябре 2022 Фокус выяснил, что с 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года правом выезда воспользовалось около 9 000 спортсменов и их тренеров Не вернулись в Украину по разным причинам 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским.

Подробнее о том, как украинские мужчины под видом спортсменов покидают страну во время войны читайте в материале Фокуса "Уклонисты под прикрытием спортсменов? Как выезжают из Украины на турниры и сборы".