Ексклюзиви на 13 мільйонів євро: зірка "Формули-1" розпродає вражаючу колекцію авто (фото)

У колекції Джоді Шектера зібрані 12 раритетних гоночних автомобілів 60-х і 70-х років. Вартість деяких болідів складає кілька мільйонів євро.

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У Монако на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію раритетних гоночних автомобілів. Вони належать чемпіону "Формули-1" Джоді Шектеру. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Чемпіонський Ferrari 312 T4 1979 року оцінили в 6,5 млн євро Фото: RM Sotheby's

Усього на продаж виставлені 12 спорткарів, 11 з яких є болідами "Формули-1" та інших гоночних серій. На більшості з них Джоді Шектер виступав у змаганнях. Загальна вартість колекції складає близько 13 мільйонів євро.

Найціннішим для Джоді Шектера і найдорожчим є болід Ferrari 312 T4, який оцінюється в 6,5 мільйона євро. Саме на ньому південноафриканець виграв три Гран-прі в сезоні 1979 року, що дозволило йому стати чемпіоном.

Унікальний шестиколісний болід Tyrrell P34 Фото: RM Sotheby's

Близько 2,25 млн євро коштує McLaren M23 1973 року, а більш ранній McLaren M19A 1971 року, на якому Шектер дебютував у "Формулі-1", можуть продати за мільйон євро.

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650 000 євро планують отримати за Wolf WR1 1977 року, на якому Джоді Шектер виборов срібло в чемпіонаті "Формули-1". Стільки ж коштує і унікальний шестиколісний болід Tyrell P34.

McLaren M19A 1971 року McLaren M23 1973 року Trojan T101 1974 року Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 року McLaren M21 1972 року Merlyn Mk11

Крім того, продаються боліди "Формули-2" McLaren M21 та Rondel Motul M1, а також Trojan T101, який допоміг Джоді Шектеру виграти чемпіонат "Формула-5000". А на Merlyn Mk11 гонщик не лише змагався у "Формулі-3", а й долучився до його виготовлення.

Єдиним не болідом є рідкісна спортивна Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 року, яка виступала в ралі та гірських перегонах. Її оцінили в 650 000 євро.

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