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Авто

Ексклюзиви на 13 мільйонів євро: зірка "Формули-1" розпродає вражаючу колекцію авто (фото)

гоночні авто, Джоді Шектер, Формула 1, болід Формули 1, Ferrari 312, Tyrrell P34
Фото: RM Sotheby's | Загальна вартість авто Джоді Шектера складає близько 13 млн євро

У колекції Джоді Шектера зібрані 12 раритетних гоночних автомобілів 60-х і 70-х років. Вартість деяких болідів складає кілька мільйонів євро.

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У Монако на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію раритетних гоночних автомобілів. Вони належать чемпіону "Формули-1" Джоді Шектеру. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

1979 Ferrari 312 T4, гоночні авто, Джоді Шектер, Формула 1, болід Формули 1, Ferrari 312, Tyrrell P34 Fullscreen
Чемпіонський Ferrari 312 T4 1979 року оцінили в 6,5 млн євро
Фото: RM Sotheby's

Усього на продаж виставлені 12 спорткарів, 11 з яких є болідами "Формули-1" та інших гоночних серій. На більшості з них Джоді Шектер виступав у змаганнях. Загальна вартість колекції складає близько 13 мільйонів євро.

Найціннішим для Джоді Шектера і найдорожчим є болід Ferrari 312 T4, який оцінюється в 6,5 мільйона євро. Саме на ньому південноафриканець виграв три Гран-прі в сезоні 1979 року, що дозволило йому стати чемпіоном.

1977 Tyrrell P34, гоночні авто, Джоді Шектер, Формула 1, болід Формули 1, Ferrari 312, Tyrrell P34 Fullscreen
Унікальний шестиколісний болід Tyrrell P34
Фото: RM Sotheby's

Близько 2,25 млн євро коштує McLaren M23 1973 року, а більш ранній McLaren M19A 1971 року, на якому Шектер дебютував у "Формулі-1", можуть продати за мільйон євро.

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650 000 євро планують отримати за Wolf WR1 1977 року, на якому Джоді Шектер виборов срібло в чемпіонаті "Формули-1". Стільки ж коштує і унікальний шестиколісний болід Tyrell P34.

McLaren M19A 1971 Fullscreen
McLaren M19A 1971 року
McLaren M23 1973 Fullscreen
McLaren M23 1973 року
Trojan T101 1974 Fullscreen
Trojan T101 1974 року
Alfa Romeo Giulietta SZ Fullscreen
Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 року
McLaren M21 1972 Fullscreen
McLaren M21 1972 року
Merlyn Mk11 Fullscreen
Merlyn Mk11
McLaren M19A 1971
McLaren M23 1973
Trojan T101 1974
Alfa Romeo Giulietta SZ
McLaren M21 1972
Merlyn Mk11

Крім того, продаються боліди "Формули-2" McLaren M21 та Rondel Motul M1, а також Trojan T101, який допоміг Джоді Шектеру виграти чемпіонат "Формула-5000". А на Merlyn Mk11 гонщик не лише змагався у "Формулі-3", а й долучився до його виготовлення.

Єдиним не болідом є рідкісна спортивна Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 року, яка виступала в ралі та гірських перегонах. Її оцінили в 650 000 євро.

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