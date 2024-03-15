Ексклюзиви на 13 мільйонів євро: зірка "Формули-1" розпродає вражаючу колекцію авто (фото)
У колекції Джоді Шектера зібрані 12 раритетних гоночних автомобілів 60-х і 70-х років. Вартість деяких болідів складає кілька мільйонів євро.
У Монако на аукціон RM Sotheby’s виставили колекцію раритетних гоночних автомобілів. Вони належать чемпіону "Формули-1" Джоді Шектеру. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.
Усього на продаж виставлені 12 спорткарів, 11 з яких є болідами "Формули-1" та інших гоночних серій. На більшості з них Джоді Шектер виступав у змаганнях. Загальна вартість колекції складає близько 13 мільйонів євро.
Найціннішим для Джоді Шектера і найдорожчим є болід Ferrari 312 T4, який оцінюється в 6,5 мільйона євро. Саме на ньому південноафриканець виграв три Гран-прі в сезоні 1979 року, що дозволило йому стати чемпіоном.
Близько 2,25 млн євро коштує McLaren M23 1973 року, а більш ранній McLaren M19A 1971 року, на якому Шектер дебютував у "Формулі-1", можуть продати за мільйон євро.Важливо
650 000 євро планують отримати за Wolf WR1 1977 року, на якому Джоді Шектер виборов срібло в чемпіонаті "Формули-1". Стільки ж коштує і унікальний шестиколісний болід Tyrell P34.
Крім того, продаються боліди "Формули-2" McLaren M21 та Rondel Motul M1, а також Trojan T101, який допоміг Джоді Шектеру виграти чемпіонат "Формула-5000". А на Merlyn Mk11 гонщик не лише змагався у "Формулі-3", а й долучився до його виготовлення.
Єдиним не болідом є рідкісна спортивна Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 року, яка виступала в ралі та гірських перегонах. Її оцінили в 650 000 євро.
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