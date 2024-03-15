Эксклюзивы на 13 миллионов евро: звезда "Формулы-1" продает впечатляющую коллекцию авто (фото)

В коллекции Джоди Шектера собраны 12 раритетных гоночных автомобилей 60-х и 70-х годов. Стоимость некоторых болидов составляет несколько миллионов евро.

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В Монако на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию раритетных гоночных автомобилей. Они принадлежат чемпиону "Формулы-1" Джоди Шектеру. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Чемпионский Ferrari 312 T4 1979 года оценили в 6,5 млн евро Фото: RM Sotheby's

Всего на продажу выставлены 12 спорткаров, 11 из которых являются болидами "Формулы-1" и других гоночных серий. На большинстве из них Джоди Шектер выступал в соревнованиях. Общая стоимость коллекции составляет около 13 миллионов евро.

Самым ценным для Джоди Шектера и самым дорогим является болид Ferrari 312 T4, который оценивается в 6,5 миллиона евро. Именно на нем южноафриканец выиграл три Гран-при в сезоне 1979 года, что позволило ему стать чемпионом.

Уникальный шестиколесный болид Tyrrell P34 Фото: RM Sotheby's

Около 2,25 млн евро стоит McLaren M23 1973 года, а более ранний McLaren M19A 1971 года, на котором Шектер дебютировал в "Формуле-1", могут продать за миллион евро.

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650 000 евро планируют получить за Wolf WR1 1977 года, на котором Джоди Шектер завоевал серебро в чемпионате "Формулы-1". Столько же стоит и уникальный шестиколесный болид Tyrell P34.

McLaren M19A 1971 года McLaren M23 1973 года Trojan T101 1974 года Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 года McLaren M21 1972 года Мерлин Мк11

Кроме того, продаются болиды "Формулы-2" McLaren M21 и Rondel Motul M1, а также Trojan T101, который помог Джоди Шектеру выиграть чемпионат "Формула-5000". А на Merlyn Mk11 гонщик не только соревновался в "Формуле-3", но и приобщился к его изготовлению.

Единственным не болидом является редкая спортивная Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 года, которая выступала в ралли и горных гонках. Ее оценили в 650 000 евро.

Между прочим, недавно на аукцион выставили единственный в своем роде универсал Rolls-Royce.

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