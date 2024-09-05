Впервые после Шевченко: Артема Довбика номинировали на получение "Золотого мяча"

В предыдущем сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола за "Жирону". Сейчас Довбык играет за итальянский футбольный клуб "Рома".

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Украинский футболист Артем Довбик стал номинантом престижной личной награды в футболе "Золотой мяч". Из украинцев на эту премию последний раз выдвигали Андрея Шевченко еще в 2006 году. Об этом сообщило издание France Football.

Довбык стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне. Он забил 24 гола, выступая за футбольный клуб "Жирона".

Летом 2024 года украинец покинул испанскую команду и присоединился к итальянской "Роме".

Артем Довбик, номинация на "Золотой мяч" Фото: Соцсети

Таким образом Довбик стал первым украинцем за 18 лет, который номинирован на "Золотой мяч". В 2006-м в Топ-50 претендентов вошел Андрей Шевченко, который на тот момент как раз перешел из "Милана" в "Челси".

Кроме Артема Довбика на "Золотой мяч" номинировали:

Джуд Беллингем (Реал Мадрид); Рубен Диаш (Манчестер Сити); Фил Фоден (Манчестер Сити); Федерико Вальверде (Реал Мадрид); Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) Родри (Манчестер Сити); Деклан Райс (Арсенал); Гарри Кейн (Бавария); Витинья (ПСЖ); Коул Палмер (Челси); Дани Карвахаль (Реал Мадрид); Ламин Ямал (Барселона); Букайо Сака (Арсенал); Уильям Салиба (Арсенал); Хакан Чалханоглу (Интер); Килиан Мбаппе (Реал Мадрид/ПСЖ); Алехандро Гримальдо (Байер); Адемола Лукман (Аталанта); Лаутаро Мартинес (Интер); Антонио Рюдигер (Реал Мадрид); Эрлинг Холанд (Манчестер Сити); Тони Кроос (Реал Мадрид/без клуба); Мартин Эдегор (Арсенал); Дани Ольмо (Барселона/РБ Лейпциг); Винисиус Жуниор (Реал Мадрид); Нико Уильямс (Атлетик Бильбао); Флориан Вирц (Байер); Гранит Джака (Байер); Матс Хуммельс (Рома/Боруссия Дортмунд).

Победитель "Золотого мяча" по итогам сезона 2023/24 станет известен 28 октября.

Напомним, украинский футболист Артем Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко по количеству забитых мячей за сезон в топ 5 лигах.