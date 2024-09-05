Впервые после Шевченко: Артема Довбика номинировали на получение "Золотого мяча"
В предыдущем сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола за "Жирону". Сейчас Довбык играет за итальянский футбольный клуб "Рома".
Украинский футболист Артем Довбик стал номинантом престижной личной награды в футболе "Золотой мяч". Из украинцев на эту премию последний раз выдвигали Андрея Шевченко еще в 2006 году. Об этом сообщило издание France Football.
Довбык стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне. Он забил 24 гола, выступая за футбольный клуб "Жирона".
Летом 2024 года украинец покинул испанскую команду и присоединился к итальянской "Роме".
Таким образом Довбик стал первым украинцем за 18 лет, который номинирован на "Золотой мяч". В 2006-м в Топ-50 претендентов вошел Андрей Шевченко, который на тот момент как раз перешел из "Милана" в "Челси".
Кроме Артема Довбика на "Золотой мяч" номинировали:
- Джуд Беллингем (Реал Мадрид);
- Рубен Диаш (Манчестер Сити);
- Фил Фоден (Манчестер Сити);
- Федерико Вальверде (Реал Мадрид);
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Родри (Манчестер Сити);
- Деклан Райс (Арсенал);
- Гарри Кейн (Бавария);
- Витинья (ПСЖ);
- Коул Палмер (Челси);
- Дани Карвахаль (Реал Мадрид);
- Ламин Ямал (Барселона);
- Букайо Сака (Арсенал);
- Уильям Салиба (Арсенал);
- Хакан Чалханоглу (Интер);
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид/ПСЖ);
- Алехандро Гримальдо (Байер);
- Адемола Лукман (Аталанта);
- Лаутаро Мартинес (Интер);
- Антонио Рюдигер (Реал Мадрид);
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити);
- Тони Кроос (Реал Мадрид/без клуба);
- Мартин Эдегор (Арсенал);
- Дани Ольмо (Барселона/РБ Лейпциг);
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид);
- Нико Уильямс (Атлетик Бильбао);
- Флориан Вирц (Байер);
- Гранит Джака (Байер);
- Матс Хуммельс (Рома/Боруссия Дортмунд).
Победитель "Золотого мяча" по итогам сезона 2023/24 станет известен 28 октября.
Напомним, украинский футболист Артем Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко по количеству забитых мячей за сезон в топ 5 лигах.