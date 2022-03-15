Артем Довбик продав футболку з Євро-2020, щоб допомогти ЗСУ (фото)

Футболка нападника, в якій він вивів збірну України до чвертьфіналу Чемпіонату Європи, пішла з молотка за 3 тис. доларів.

Футболку нападника "Дніпра" та збірної України Артема Довбика, в якій він забив свій, мабуть, найважливіший гол у кар'єрі, було продано на аукціоні за 3 тисячі доларів. Про це повідомляється в Instagram Zoryalondonsk.

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У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції Артем Довбик на останній хвилині додаткового часу після навісу Олександра Зінченка переправив м'яч у сітку шведського голкіпера та вивів збірну до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що футболіст збірної Польщі купив машину швидкої допомоги, щоб допомогти українським дітям. 34-річний захисник Каміл Глік вирішив у такий спосіб допомогти вивезти з України до Польщі тяжкохворих дітей.

Раніше Фокус повідомляв, що півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербіч на правах оренди до кінця сезону перейшов до польської "Легії". Словенець також підтримав українську армію, купив дрон, тепловізор та медикаменти. За 4 роки своєї кар'єри у складі "Динамо" Вербич зіграв у 119 матчах та забив 37 м'ячів. Transfermarkt.com оцінює трансферну вартість Вербича у 4,5 млн євро.

Ексзахисник збірної України Ярослав Ракицький відмовився грати за пітерський "Зеніт" після початку вторгнення російських військ до України. Футболіст, який поки що офіційно залишається без клубу, виступив з антивоєнним протестом у соцмережах. Ракицький пояснив, що від куль російських солдатів гинуть мирні жителі України і що "нас не треба звільняти".