"Немає сенсу доводити вплив пропаганди. РФ обманює свій народ", — Ракіцький

Колишній футболіст збірної України також виклав у Instagram відеоролик із руйнуваннями українських міст.

Колишній захисник збірної України Ярослав Ракіцький, який відмовився продовжувати співпрацю з пітерським "Зенітом" після вторгнення російських військ до України, висловив свій протест проти війни в соцмережах. Футболіст, який поки що офіційно залишається без клубу, пояснив, що від куль російських солдатів гинуть мирні українці та що нас не потрібно звільняти. З такими словами захисник опублікував пост у своєму Instagram.

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"Залишіть нас і нашу Україну! ... Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну! — написав Ракіцький. — Немає сенсу доводити вплив пропаганди, і що росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди", — зазначив колишній гравець донецького "Шахтаря". При цьому назву країни, в якій футболіст нещодавно грав, він написав із малої літери.

У ще одному пості донеччанин виклав відеоролик із руйнуваннями українських міст.

"Ні війні!!! Російські війська, припиніть нападати на Україну! Страждають люди та діти! Нам потрібен мир!" — пояснив Ракіцький.

Нагадаємо, що біатлоністка Анастасія Меркушина захищатиме кордони України. Лижниця, яка стріляє, розповіла про те, що вступила до лав прикордонних військ.

Раніше Фокус повідомляв, що футболіст "Вест Гема" Андрій Ярмоленко забив "Астон Віллі", після чого не зміг стримати емоцій. У післяматчевому інтерв'ю крайній нападник розповів, що складно думати про футбол, тоді як російська армія щодня вбиває співвітчизників.