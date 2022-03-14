Змінила біатлонну гвинтівку на автомат. Біатлоністка Меркушина захищатиме кордони України

Спортсменка заявила, що вступила до лав Державної прикордонної служби України.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина приєдналася до одного з підрозділів Державної прикордонної служби України, повідомляє пресслужба відомства.

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Спортсменка заявила, що в багатьох країнах світу на її честь неодноразово піднімався прапор України, а тепер їй доведеться захищати його від російської військової агресії.

Вона також зазначила, що настав час змінити біатлонну гвинтівку на автомат.

"Зараз увесь світ прикрашений у жовто-блакитні кольори. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Україна тепер є кордоном між миром і війною. А я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України. Слава Україні", — сказала Анастасія Меркушина.

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Анастасії Меркушиній 27 років, вона представляла Україну на двох зимових Олімпійських іграх: у Пхьончхані у 2018 році, та в Пекіні в 2022-му. На юніорському рівні спортсменка ставала чемпіонкою Європи та світу.

З українських біатлоністів у Збройних силах України також служить Дмитро Підручний.

Раніше Фокус розповідав, що український біатлоніст Євген Малишев загинув під час боїв за Харків. Йому було 19 років. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в ексклюзивному коментарі Фокусу розповів, що його відомство спільно з чеськими спортсменами надало матеріальну допомогу сім'ї загиблого. Він також розповів про стан справ в українському біатлоні: частина спортсменів виявилася військовозобов'язаними і змушені були вирушити захищати країну від російського агресора.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни в Україні проходять тяжко.