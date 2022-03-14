Четвертий раунд переговорів із РФ: Подоляк заявив, що діалог іде важко

Розмову з окупантами важко вести через різні політичні системи двох країн. В Україні, за словами радника голови ОП, із суспільством ведуть вільний діалог, а в РФ його ультимативно пригнічують.

Четвертий раунд переговорів про закінчення війни між представниками України та країни-агресора триває важко. Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Сторони активно висловлюють уточнені позиції, але є розбіжності, додав він.

Комунікація з представниками ворожої держави йде тяжко через "дуже різні політичні системи", пояснив Подоляк.

"Україна – це вільний діалог у суспільстві й обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", – резюмував радник голови ОП.

Інших подробиць переговорів із РФ Подоляк не надав.

Зазначимо, що 14 березня переговори проводять у відеорежимі. Перед початком зустрічі радник голови ОП говорив про незмінну позицію України – домовитися про припинення вогню, негайне виведення ворожих військ і надання Україні гарантій безпеки.

[ + – ] Третій раунд переговорів проходив 7 березня в Біловезькій пущі. Фото: РЕН ТВ

Попередній раунд переговорів проходив 7 березня в Біловезькій пущі. За його підсумками очікувалися позитивні зрушення в покращенні логістики гуманітарних коридорів.

Росія неодноразово зривала евакуацію мирного населення по узгоджених "зелених коридорах". У ніч із 12 на 13 березня військові РФ завдали авіаудару по евакуаційному потягу біля станції Брусин у Донецькій області. Одна з провідниць загинула, інша зазнала поранень.

Фокус писав про неможливість евакуації цивільних із Маріуполя внаслідок постійних обстрілів окупантів. Ворог створює в місті гуманітарну катастрофу.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ України та РФ не досягли прогресу на зустрічі в турецькій Анталії 10 березня в питанні припинення вогню й організації гуманітарних коридорів.