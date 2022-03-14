Четвертый раунд переговоров с РФ: Подоляк заявил, что диалог идет тяжело

Беседу с оккупантами трудно вести из-за разных политических систем двух стран. В Украине, по словам советника главы ОП, с обществом ведут свободный диалог, а в РФ его ультимативно подавляют.

Четвертый раунд переговоров об окончании войны между представителями Украины и страны-агрессора идет тяжело. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Стороны активно выражают уточненные позиции, но имеются разногласия, добавил он.

Коммуникация с представителями вражеского государства идет тяжело из-за "очень разных политических систем", пояснил Подоляк.

"Украина — это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия — это ультимативное подавление собственного общества", — резюмировал советник главы ОП.

Других подробностей переговоров с РФ Подоляк не представил.

Отметим, что 14 марта переговоры проводят в видеорежиме. Перед началом встречи советник главы ОП говорил о неизменной позиции Украины – договориться о прекращении огня, немедленном выводе вражеских войск и предоставлении Украине гарантий безопасности.

[ + – ] Третий раунд переговоров проходил 7 марта в Беловежской пуще. Фото: РЕН ТВ

Предыдущий раунд переговоров проходил 7 марта в Беловежской пуще. По его итогам ожидались положительные сдвиги в улучшении логистики гуманитарных коридоров.

Россия неоднократно срывала эвакуацию мирного населения по согласованным "зеленым коридорам". В ночь с 12 на 13 марта военные РФ нанесли авиаудар по эвакуационному поезду возле станции Брусин в Донецкой области. Одна из проводниц погибла, другая получила ранения.

Фокус писал о невозможности эвакуации гражданских из Мариуполя вследствие постоянных обстрелов оккупантов. Враг создает в городе гуманитарную катастрофу.

Напомним, что министры иностранных дел Украины и РФ не достигли прогресса на встрече в турецкой Анталье 10 марта в вопросе прекращения огня и организации гуманитарных коридоров.