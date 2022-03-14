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Политика Российско-украинская война

Начинается четвертый раунд переговоров с Россией, позиция Украины неизменна - советник ОП

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Подоляк, переговоры, Россия, прекращение, вывод
Подоляк

Переговоры, как считает советник руководителя ОП Михаил Подоляк, будут тяжелыми, Россия предпочитает продолжать насилие над мирными украинскими городами.

Начинается четвертый раунд переговоров с Россией, позиция Украины осталась неизменной. Это заключение мира, прекращение огня, немедленный вывод российских войск с украинской территории и предоставление Украине гарантий безопасности. Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил в Twitter.

Переговоры, считает Подоляк, будут тяжелыми. Россия понимает всю бессмысленность своих агрессивных действий, но продолжает пребывать в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами — правильный выбор стратегии.

Переговоры на этот раз будут проходить в видеоформате, стороны не будут встречаться вживую. Предыдущие раунды переговоров проходили в Беловежской пуще.

Ранее Фокус сообщал, что главы МИД Украины и России не достигли прогресса в переговорах 10 марта, и не смогли согласовать прекращение огня и организацию на украинской территории гуманитарных коридоров. Впоследствии некоторые маршруты гуманитарных коридоров были согласованы с российской стороной, но войска РФ расстреляли колонну беженцев в Киевской области.