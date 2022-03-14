Починається четвертий раунд переговорів із Росією, позиція України незмінна – радник ВП

Переговори, як вважає радник керівника ОП Михайло Подоляк, будуть важкими, Росія надає перевагу продовжуванню насильства над мирними українськими містами.

Починається четвертий раунд переговорів із Росією, позиція України залишилася незмінною. Це укладання миру, припинення вогню, негайне виведення російських військ з української території та надання Україні гарантій безпеки. Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

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Переговори, вважає Подоляк, будуть тяжкими. Росія розуміє всю безглуздість своїх агресивних дій, але продовжує перебувати в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами є правильним вибором стратегії.

Переговори цього разу відбуватимуться у відеоформаті, сторони не зустрічатимуться наживо. Попередні раунди переговорів проходили в Біловезькій пущі.

Раніше Фокус повідомляв, що глави МЗС України та Росії не досягли прогресу в переговорах 10 березня, і не змогли погодити припинення вогню та організацію на українській території гуманітарних коридорів. Згодом деякі маршрути гуманітарних коридорів узгодили з російською стороною, але війська РФ розстріляли колону біженців у Київській області.