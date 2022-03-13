Российские войска обстреляли эвакуационный поезд в Донецкой области

В результате полученных травм одна из проводниц поезда "Краматорск-Львов" погибла, другая доставлена с ранением в больницу.

Российские оккупанты в ночь с 12 на 13 марта нанесли авиаудар по пассажирскому поезду вблизи станции Брусин в Донецкой области. В результате обстрела одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена ​​в больницу города Славянск, где сейчас ей оказывается медицинская помощь, сообщает "Укрзализныця".

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Поезд направлялся для осуществления эвакуационного рейса в город Лиман, чтобы вывезти мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.

"Это – ужасный удар по тем, кто ежедневно спасает гражданских украинцев и проложил "дорогу жизни" для уже более 2 млн спасенных. Укрзализныця сейчас прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале г. Лиман", — пишет пресс-служба железнодорожней компании.

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Обстрел российскими войсками эвакуационного поезда подтвердил и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"Всю ночь российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донетчины. Так, около 00:00 часов в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд "Краматорск-Львов", — написал Кириленко.

Также он добавил, что в результате этого циничного преступления россиян один человек погиб, один — получил ранения.

Напомним, вчера войска РФ расстреляли колонну женщин с детьми в Киевской области. Гражданских жителей хотели вывести по согласованному "зеленому" коридору. Оккупанты убили семерых человек, в их числе одного ребенка.